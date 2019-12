Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Reihenhaus

Willich (ots)

In der Zeit vom 27.12.19, 18:00 Uhr bis 28.12.19, 09:10 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Reihenhaus in Willich auf der Büdericher Str. ein. Sie brachen den Schließzylinder der Eingangstür auf und durchwühlten einige Schränke. Die Höhe und Art der Beute steht noch nicht fest, da die Hausbesitzer noch im Urlaub sind. Hinweise auf den oder die Täter oder verdächte Feststellungen nimmt die Polizei unter 02162/3770 entgegen.

