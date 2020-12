Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt/-ZuffenhausenStuttgart-Bad Cannstatt/-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte sind am Dienstag (15.12.2020) in zwei Wohnungen an der Wiesbadener Straße und an der Nauheimer Straße eingebrochen, bei zwei weiteren Wohnungen an der Martin-Luther-Straße und an der Hördtstraße blieb es bei einem Versuch. Die Täter hebelten an der Nauheimer Straße zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr die Terrassentüre einer Erdgeschosswohnung auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen Schmuck. Sie brachen auf gleiche Weise zwischen 08.30 Uhr und 18.00 Uhr in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Wiesbadener Straße ein, wo sie eine Armbanduhr erbeuteten. Bei einer Wohnung an der Martin-Luther-Straße gelangten die Unbekannten zwischen 13.15 Uhr und 18.30 Uhr auf einen Anbau und versuchten vergeblich ein Wohnzimmerfenster im ersten Stock aufzuhebeln. Auch bei der Wohnung an der Hördtstraße blieb es bei einem Versuch, als die Täter zwischen Montag (14.12.2020), 15.30 Uhr und Dienstag, 13.30 Uhr, versucht hatten, eine Balkontüre aufzuhebeln. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

