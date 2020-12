Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Bei Verkehrskontrolle Schusswaffe entdeckt

Stuttgart-NordStuttgart-Nord (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagvormittag (15.12.2020) bei einer Verkehrskontrolle in der Rosensteinstraße eine scharfe Schusswaffe sowie ein Magazin mit Munition entdeckt. Die Beamten kontrollierten gegen 10.30 Uhr in der Rosensteinstraße einen VW Passat. Neben den vier männlichen Insassen im Alter zwischen 19 und 56 Jahren befand sich auch eine 19 Jahre alte Frau im Auto. Noch bevor die Beamten die Identität der 19-Jährigen festgestellt hatten, ergriff sie die Flucht und rannte dabei in ein nahegelegenes Gebäude. Unter Hinzuziehung weiterer Polizeikräfte fanden die Beamten die Frau im Gebäude und nahmen sie im Anschluss vorläufig fest. Bei der Absuche ihres Fluchtweges entdeckten die Einsatzkräfte eine Schusswaffe. Darüber hinaus fanden die Beamten im Auto der Beteiligten ein Magazin mit Munition, welches mutmaßlich zu der aufgefundenen Schusswaffe gehört. Die Männer sowie die Frau machten zu den beiden Funden keine Angaben. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befanden sie sich offenbar als Touristen in Stuttgart. Die Ermittlungen dauern derzeit noch ein. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Tatverdächtigen nach Erhebung einer Sicherheitsleistung auf freien Fuß gesetzt.

