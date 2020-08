Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Mit PKW gegen Baum - Fahrerin bewusstlos

Delmenhorst (ots)

Am 09.08.2020, gegen 10.05 Uhr, befuhr eine 24-jährige PKW-Fahrerin aus Delmenhorst den Stickgraser Damm Richtung An der Riede. Aus bislang unbekannter Ursache kommt sie alleinbeteiligt in Höhe der Hausnummer 111 nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit dem PKW frontal gegen einen Baum. Die bewusstlose Frau wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der PKW BMW wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell