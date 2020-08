Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen in Jade

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 08.08.2020, gegen 17.35 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Pkw-Fahrer aus Wilhelmshaven die Bäderstraße aus Richtung Stollhammer Deich kommend in Richtung Diekmannshausen. Nach Zeugenaussagen geriet er in Höhe Jade-Sehestedt leicht über die Fahrbahnmitte hinaus und stieß mit seinem Außenspiegel gegen den Außenspiegel des entgegenkommenden Pkw eines 23-jährigen Brakers. Durch den Zusammenstoß wurden beide Außenspiegel beschädigt und der 23-jährige Pkw-Fahrer, sowie seine 19jährige Beifahrerin durch Trümmerteile leicht verletzt. Die beiden Verletzten wurden durch den Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt, wo sie nach ambulanter Behandlung entlassen werden konnten. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 650 Euro.

