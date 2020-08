Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Nachtragsmeldung des Polizeikommissariats Brake für den Bereich Berne

Delmenhorst (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 65-jähriger Mann aus Stuhr, als er am Samstag, 08. August 2020, mit seinem Motorrad in Berne stürzte.

Er befuhr gegen 13:15 Uhr in einer Gruppe von insgesamt vier Motorradfahrern die Deichstraße in Fahrtrichtung Elsfleth, als er in Höhe der Ortschaft Ohrt mit seinem Fahrzeug aus unbekannter Ursache ins Schlingern geriet.

Folglich stürzte er mit seinem Motorrad und kam auf dem Asphalt zum Liegen. Ein Rettungswagen kümmerte sich um die Verletzungen des Mannes und transportierte in anschließend in ein umliegendes Krankenhaus.

Der Schaden am Motorrad wurde auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

