Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Kollision zwischen Motorrad und Pedelec-Fahrerin in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am 07.08.2020, 10.25 Uhr, überquerte ein 80-jähriger Nordenhamer mit seinem Kraftrad die Bahnhofstraße aus Richtung Jahnstraße kommend in Richtung Lutherstraße. Zum gleichen Zeitpunkt überquerte eine 52-jährige Nordenhamerin trotz Rotlicht die Lutherstraße mit ihrem Pedelec. Hierbei kollidierte sie mit dem Kraftrad und stürzte. Durch den Sturz zog sich die Pedelec-Fahrerin schwere Verletzungen am Arm zu. Die Verletzte wurde zwecks Behandlung mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 400 Euro.

