Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Nachts ohne Beleuchtung auf der A 1 unterwegs - Polizei stoppt alkoholisierte PKW-Fahrerin

Delmenhorst (ots)

Am 07.08.2020, gegen 21:57 Uhr, konnte auf der Autobahn A1, Fahrtrichtung Hamburg, in Höhe der Anschlussstelle Groß Ippener ein Pkw Mercedes von der Polizei gestoppt werden. Das Fahrzeug sei nach Zeugenangaben zuvor ohne Beleuchtung auf der A1 unterwegs gewesen. Bei der Kontrolle des Pkw konnte bei der 46-jährigen Fahrzeugführerin aus Delmenhorst alkoholische Beeinflussung festgestellt werden. Ein Test am Alcomat ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,97 Promille. Aufgrund von weiteren Ausfallerscheinungen wurde der Frau eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Führerschein der 46-jährigen wurde beschlagnahmt.

