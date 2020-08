Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfall in Hude mit einer leicht verletzten Person - Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am 07.08.2020, gegen 14:50 Uhr, kam es auf der Linteler Straße in Hude zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 21-jährige Frau aus Hude leicht verletzt wurde. Die 21-jährige war mit einem Pkw auf der Linteler Straße unterwegs, als ihr in einem Kurvenbereich ein größerer Lkw entgegen kam. Der Außenspiegel vom Fahrzeug der 21-jährigen wurde bei der Kollision abgerissen und schlug gegen die Fahrzeugscheibe. Die PKW-Fahrerin wurde durch umherfliegende Teile leicht verletzt. Der unbekannte Führer des Lkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Hude unter Tel.: 04408-809030 in Verbindung zu setzen.

