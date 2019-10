Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/BAB 5: Wohnwagengespann prallt in Leitplanken

Weinheim/BAB 5 (ots)

Am Donnerstagvormittag ereignete sich auf der A 5 bei Weinheim ein Verkehrsunfall, an dem ein Wohnwagengespann beteiligt war. Ein 74-jähriger Mann war kurz nach 10 Uhr mit seinem Pkw-Wohnwagengespann in Richtung Karlsruhe unterwegs. Aus bislang unklarer Ursache verlor der Mann zwischen der Anschlussstelle Hemsbach und dem Autobahnkreuz Weinheim die Kontrolle über das Gespann, geriet ins Schleudern und prallte in die rechten Leitplanken. Er kam anschließend auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Durch den Aufprall wurden elf Leitplankenelemente beschädigt und auch am Fahrzeuggespann entstand Sachschaden. Die Höhe des Schadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten die blutende und verbundene Hand der 72-jährigen Beifahrerin. Die Verletzung stand jedoch nicht im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall, die Frau hatte sich bereits zuvor an der Anhängerkupplung eine blutende Verletzung eines Fingers zugezogen und wollte sich am Zielort medizinisch versorgen lassen.

Da nach ersten Informationen von einer schwereren Verletzung ausgegangen worden war, kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die Verletzte wurde, nach Erstversorgung durch einen Notarzt, mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell