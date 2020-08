Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Vom Unfallort in Ganderkesee geflüchtet - Zeugen gesucht

Delmenhorst

Am 07.08.2020, zwischen 17:30 und 18:05 Uhr, wurde ein Pkw Mercedes im hinteren Bereich durch ein ausparkendes Fahrzeug beschädigt. Der Pkw war auf einem Parkplatz an der Bergedorfer Straße in Ganderkesee abgestellt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro zu kümmern.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Ganderkesee unter Tel.: 04222-94460 in Verbindung zu setzen.

