Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldungen des PK Wildeshausen vom 09.08.20

Delmenhorst (ots)

Ganderkesee - Pkw-Anhänger verursacht Sachschaden -

Am 08.08.2020 gegen 08:35 Uhr befuhr eine 31-jährige Frau aus Ganderkesee den Pappelweg in Richtung Bookholzberg. Plötzlich löste sich der hinter dem Pkw mitgeführte Anhänger von der Kupplung und prallte gegen eine Laterne. Es entstand ca. 3000 Euro Sachschaden.

Großenkneten-Ahlhorn -Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt-

Am 08.08.2020 gegen 18:20 Uhr kam es in Ahlhorn zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 39-jähriger Radfahrer aus Ahlhorn leicht verletzt wurde. Ein 46-jähriger Mann war mit einem Pkw auf dem Lether Schulweg in Richtung Cloppenburger Straße unterwegs. An der Einmündung zur Cloppenburger Straße übersieht der 46-jährige den in Richtung Ahlhorn auf dem Radweg fahrenden vorfahrtberechtigten Radfahrer. Bei der Kollision wurde der Radfahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von 2500 Euro.

Großenkneten -illegale Badegäste-

Vom Betreiber einer Sandgrube am Haschenbroker Weg in Großenkneten wurden der Polzei am 08.08.2020 gegen 18:10 Uhr illegale Badegäste in der Sandgrube gemeldet. Vor Ort wurden fünf junge Erwachsene aus Oldenburg und Rastede im Alter von 19 bis 21 Jahren festgestellt, die sich trotz reichlich vorhandener Verbotsschilder in der Sandgrube aufhielten und dem Badevergnügen nachgingen. Die Sandgrube selbst ist mit einem Zaun umfriedet. Dieser wurde an einer Stelle mittels Werkzeug durchtrennt. Die illegalen Badegäste müssen nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Hatten-Sandkrug -Brand einer Mülltonne und drei Altkleider-Containern-

In der Nacht zum 09.08.2020 mussten Polizei und Feuerwehr zu zwei Bränden in Sandkrug ausrücken. Gegen 03:00 Uhr wurde der Brand eines Müllbehälters an einer Bushaltestelle an der Bahnhofstraße gemeldet. Die Feuerwehr löschte den Brand ab; Schaden entstand nicht. Gegen 06:30 Uhr kam es zu einem weiteren Brand, wobei in diesem Fall drei Altkleider-Container auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße in Brand gerieten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell