Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.02.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Brand einer Lagerhalle

Zu einem Brand einer Lagerhalle kam es Dienstagmittag in der Weinsbacher Straße in Eckartsweiler. Gegen 13 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Diese hatte den Brand nach zirka 45 Minuten gelöscht. Ein Übergreifen der Flammen auf den direkt neben der Lagerhalle gelegenen Stall und das Wohnhaus konnten von der Feuerwehr verhindert werden. Deren Gebäudefassaden wurde jedoch erheblich beschädigt.Bei dem Brand entstand an den betroffenen Gebäuden ein Gesamtsachschaden von zirka 220.000 Euro. In der Lagerhalle waren mehrere verschiedene Gerätschaften und Fahrzeuge untergebracht. Hier entstand ein Schaden von zirka 120.000 Euro. Aufgrund der Gefahr, dass Löschwasser in den Epbach gelangt, wurde durch die Feuerwehr eine Ölsperre errichtet. Ein Vertreter des Umweltamtes des Landratsamts war vor Ort.

Forchtenberg: Von Fahrbahn abgekommen

Aus bisher unbekannter Ursache kam Dienstagnachmittag ein VW-Fahrer auf der Landesstraße 1045 bei Sindringen von der Fahrbahn ab. Der 59-jährige Fahrer fuhr mit seinem Fahrzeug gegen 16 Uhr von Forchtenberg in Richtung Sindringen. Ersten Ermittlungen nach geriet er mit seinem VW auf den rechten Fahrbahnrand, versuchte gegen zu steuern und kam letztendlich nach links von der Fahrbahn ab. Der Mann wurde bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Der 59-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. An dem VW entstand Totalschaden in Höhe von zirka 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104 1010

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell