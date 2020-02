Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.02.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Ingelfingen: Auffahrunfall beim Anfahren

Zu einem Auffahrunfall kam es Montagmorgen in Ingelfingen. Eine 24-jährige VW-Lenkerin befuhr gegen 7 Uhr die Criesbacher Straße in Richtung Einmündung Künzelsauer Straße. Kurz vor der Einmündung hielt sie mit ihrem Fahrzeug verkehrsbedingt an. Ein hinter ihr fahrender Audifahrer stoppte ebenfalls seinen Pkw. Nun wollte die 24-Jährige mit ihrem VW nach rechts in die Künzelsauer Straße einbiegen und fuhr an, um aber unmittelbar danach an der Wartelinie doch wieder abzubremsen. Dies erkannte der 61-jährige Audifahrer zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde die VW-Lenkerin leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro.

Rastanlage Hohenlohe/BAB 6: Fahndung nach Wohnungseinbrechern

Am Dienstag zwischen 11 und 17 Uhr führte das Polizeipräsidium Heilbronn auf der Autobahn 6 gezielte Fahndungs-und Kontrollmaßnahmen durch. Rund 60 Polizeikräfte des Polizeipräsidiums Heilbronn und des Haupzollamts Heilbronn waren in die Kontrollen eingebunden. Im Rahmen einer groß angelegten Kontrollstelle an der Tank- und Rastanlage Hohenlohe Nord wurden insbesondere im Hinblick auf die Bekämpfung der grenzüberschreitendenden und Wohnungseinbruchskriminalität eine Vielzahl an Personen und Fahrzeugen kontrolliert. Weiterhin wurde die Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugführer überprüft. Bei 242 kontrollierten Fahrzeugen mit 361 Personen wurden rund 35 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten zur Anzeige gebracht. Hierunter fielen 20 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Bei zwei Personen konnten neben 7,5 Marihuana auch 2,7 Gramm Crystal Meth aufgefunden werden. Eine Person war zur Fahndung ausgeschrieben. Zwei Fahrzeuglenker waren ohne Führerschein unterwegs.

