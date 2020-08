Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfall zwischen Bagger und Pkw in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 08.08.2020, gegen 13.20 Uhr, führte ein 56-jähriger Nordenhamer Baggerarbeiten in der Burgstraße in Nordenham-Phiesewarden durch. Im Rahmen dieser Arbeiten wurde der Pkw eines 23-jährigen Brakers am Dach beschädigt, als der Pkw-Fahrer an dem Bagger vorbeifuhr, während die Baggerschaufel auf die Fahrbahn ragte. Am Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

