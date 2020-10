Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Raststätte Geismühle: LKW-Planen aufgeschlitzt

Krefeld (ots)

Unbekannte zerschnitten am Mittwoch (30. September 2020) zwischen 0 und 3:30 Uhr auf der Raststätte Geismühle West an mindestens 13 LKW die Planen der Ladeflächen.

Die Fahrer meldeten gegen 6:20 Uhr die Beschädigungen an ihren Fahrzeugen. In keinem Fall wurde Ladung entwendet: Offensichtlich hatten Unbekannte die Planen aufgeschlitzt, um nachzusehen, ob sich Ware im Laderaum befindet.

Im Zeitraum von Mittwoch (30. September 2020), 18 Uhr, bis Donnerstag (1. Oktober 2020), 6 Uhr, zerschnitten Unbekannte eine weitere LKW-Plane auf der Raststätte Geismühle Ost. Aus diesem LKW wurden 46 Staubsauger entwendet.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (461)

