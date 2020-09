Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Bockum: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Krefeld und der Polizei Krefeld: Unbekannte setzen zwei Autos in Brand

Krefeld (ots)

In der heutigen Nacht (30. September 2020) haben Unbekannte zwei Autos in Bockum angezündet.

Gegen 00:40 Uhr bemerkte ein Taxifahrer auf der Buschstraße den Brand von zwei Toyotas, die hintereinander an der Straße geparkt waren. Er alarmierte die Feuerwehr, die den Brand löschen konnte. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Auf einem Auto war der Aufkleber einer Flüchtlingsorganisation angebracht. Die Polizei prüft einen politischen Hintergrund. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei geht aktuell von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus und sucht nach Zeugen.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (459)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

https://krefeld.polizei.nrw/

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell