Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dießem-Lehmheide: Streit unter Autofahrern - Scheibe eingeschlagen und geflüchtet

Krefeld (ots)

Am gestrigen Dienstag (29. September 2020) gerieten zwei Autofahrer in einen Streit, bei dem ein Mann die Scheibe des anderen Autos einschlug und flüchtete.

Gegen 11:50 Uhr fuhr ein 27-jähriger Dacia-Fahrer auf der Gladbacher Straße in Richtung Obergath. Im dortigen Kreuzungsbereich wollte er drehen und sich auf die linke Fahrspur einordnen. Eine Autofahrerin zeigte ihm den Mittelfinger. Als er ihr einen 'Vogel' zeigte, stieg der Beifahrer der Frau aus und schlug mit seiner Faust die Scheibe der Fahrertür ein. Der 27-Jährige verletzte sich dabei leicht. Anschließend stieg er wieder in das Auto, welches sich dann entfernte.

Bei dem Auto soll es sich um einen hellbauen Kleinwagen handeln. Der Beifahrer ist ca. 1,75 Meter groß, hat eine Glatze und trug eine schwarze Jacke. Die Fahrerin kann lediglich mit schwarzen Haaren beschrieben werden.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (458)

