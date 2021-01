Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210125 - 0085 Frankfurt-Nied: Brand in Mehrfamilienhaus

Frankfurt (ots)

(em) Am Sonntagnachmittag (24.01.2021) kam es in einem Mehrfamilienhaus zu einem Brand. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Gegen 15.15 Uhr kam es in der Bolongarostraße in einer Einzimmerwohnung zu einem Brand. Trotz der erfolgreichen Löscharbeiten der Feuerwehr, brannte die Wohnung vollständig aus. Glücklicherweise befand sich keine Person in dem Apartment. In dem betroffenen Stockwerk kam es zu einer massiven Rauchentwicklung, wodurch ein 53-jähriger Nachbar leicht verletzt wurde.

Während der Löscharbeiten wurde die Straße in Fahrtrichtung Höchst zeitweise gesperrt.

Die Brandursache sowie die Höhe des Schadens sind Bestandteil der noch andauernden Ermittlungen.

