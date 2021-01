Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210125 - 0084 Frankfurt-Fechenheim: Brand in einer Wohnung

Frankfurt (ots)

(wie) Samstagnacht, 23.01.2021, brannte es gegen 23:30 Uhr in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Mittelseestraße.

Der Brandmelder löste in einer Wohnung im 3. OG Alarm aus. Polizei und Rettungskräfte konnten das Mehrfamilienhaus evakuieren und den Brand zeitnah löschen. Es entstand glücklicherweise kein Personen- oder Gebäudeschaden. Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei lagen auch keine strafbaren Handlungen vor. Der Brand wurde durch einen Defekt einer elektrischen Heizdecke auf dem Bett im Schlafzimmer verursacht.

