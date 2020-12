Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf- Parkplatzunfall- Verursacher flüchtet

BetzdorfBetzdorf (ots)

Am 29.12.2020, gegen 19:10 Uhr stellte eine 27-jährige Fahrzeugführerin an ihrem, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes, abgestellten Pkw einen Schaden fest. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte das Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken am rückwärtigen Stoßfänger. Es entstand Sachschaden von min. 500EUR. Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug an die Polizei Betzdorf.

