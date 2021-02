Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Frau fühlt sich betrogen

Erwitte (ots)

Nachdem in der Tageszeitung der Werbeprospekt einer Polster- und Teppichreinigung lag, wollte sich eine 73-jährige Frau aus Erwitte den "Luxus" einmal erlauben. Sie vereinbarte einen Termin mit der Firma aus einem Nachbarort zu dem ein Mann erschien. Die Reinigung und Reparatur eines Teppichs veranschlagte er mit 1.000,- EUR. Außerdem sollte das Sofa gereinigt werden. Dies sollte weitere 900,- Euro kosten. Der Mann nahm den Teppich mit und erschien zum ausgemachten Termin mit dem gereinigten Teppich. Ein zweiter Mitarbeiter reinigte das Sofa innerhalb einer Stunde. Letztlich gab es im Tausch gegen eine in der Wohnung befindlichen Standuhr noch einen Preisnachlass von 50,- Euro. Erst nachdem die Männer mit 1850,- EUR gegangen waren fiel der Frau auf, dass die Arbeiten nicht zu ihrer Zufriedenheit verrichtet waren. Sie erstattete am Wochenende Anzeige wegen Wucherei. Bleibt zu erwähnen, dass es die angebliche Firma aus dem Nachbarort laut Internetsuchmaschine gar nicht gibt. (lü)

