Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Unfall mit leicht verletzter Person

Anröchte (ots)

Am Montag, um 11:25 Uhr, kam es an der Dieselstraße zu einem Unfall. Ein 48-jähriger Mann aus Paderborn kam mit seinem VW-Crafter aus einer Seitenstraße und bog nach rechts in die Dieselstraße ein. Durch die Glätte rutsche das Fahrzeug dabei auf die Gegenfahrbahn. Ein dort entgegen kommender Porsche Cayenne, eines 51-jährigen Mannes aus Anröchte, versuchte nach links auszuweichen. Dies gelang nur zum Teil und die Fahrzeuge kollidierten. Dabei wurde der Paderborner leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand nicht bezifferter Sachschaden. (lü)

