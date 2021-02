POL-SO: Polizeimeldungen aus dem Kreis Soest

Kreispolizeibehörde Soest

Kreispolizeibehörde Soest

Soest (ots)

Datum: 07.02.2021

Wickede : Rollerfahrer tödlich verletzt

Samstagmorgen, gegen 02.00 Uhr, fanden Zeugen auf der Wickeder Straße in Wickede - Wiehagen einen verunfallten Kradfahrer vor. Die Person lag neben seinem Fahrzeug auf dem Gehweg und war nicht ansprechbar. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb die Person noch an der Unfallstelle. Nach ersten Erkenntnissen war der 33 - jährige Fahrzeugführer im Bereich der Bushaltestelle "Wiehagen" mit seinem Kleinkraftrad zu Fall gekommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei in Werl sucht unter Tel.: 02922-91000 dringend Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können. (is)

Soest : Ruhestörung endet im Polizeigewahrsam

Freitagabend, gegen 23:00 Uhr, wurden die Beamten der Polizeiwache Soest aufgrund einer Ruhestörung zu einer Wohnung im Wilhelm-von-Holland Weg gerufen. Vor Ort trafen die Beamten auf den 35- jährigen Wohnungsinhaber. Dieser zeigte sich vor Ort uneinsichtig. Die Ermahnung der Beamten, die Ruhe zu wahren, kam bei dem 35 - jährigen Soester offensichtlich nicht an. Kurze Zeit später mussten die Beamten erneut die gleiche Anschrift aufsuchen. In der Wohnung beleidigte der angetrunkene Wohnungsinhaber die Beamten und weigerte sich, seine Ausweisdokumente auszuhändigen. Die aggressive Grundstimmung des Störers führte dazu, dass er den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam verbringen durfte. (is)

Kreis Soest - Wetterbedingte Einsätze

In der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntag (08:00 Uhr) kam es kreisweit zu 8 wetterbedingten Verkehrsunfällen. Hier kam es jeweils zu geringen Sachschäden. Personen sind nicht zu Schaden gekommen. Die Streudienste im Kreis Soest sind weiterhin im Dauereinsatz. Auf den Straßen ist es dennoch teilweise spiegelglatt, da sich unter der Schneedecke eine Eisschicht gebildet hat. Auch für den heutigen Sonntag werden starke Schneefälle und Eisregen vorausgesagt. Dazu kommen Sturmböen bis 80 km/h, die zu Schneeverwehungen führen können. Aktuell gibt es im Kreis Soest keine Streckensperrungen. (is)

