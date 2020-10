Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: TH_TÜR - hilflose Person hinter Tür // FEUER_1 - Brennt PKW Anhänger // TH_1 - Tragehilfe, Patient mit Elektrorollstuhl kommt aus erstem OG nicht runter. Der Aufzug streikt

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Werne (ots)

Um 11:06 Uhr am Mittwochvormittag wurde der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne zu einer vermeintlich "hilflosen Person hinter Tür" in die Straße Am Friedstein in Werne alarmiert. Nachbarn hatten einen merkwürdigen Geruch und Flüssigkeiten im Hausflur wahrgenommen und die Rettungskräfte alarmiert. Da auf das beherzte Klopfen und Klingeln der Rettungskräfte keiner reagierte, wurde sich entschlossen den Schlosszylinder zu ziehen und so die Türe für den Rettungsdienst zu öffnen. Kurz bevor der Schlosszylinder angebohrt war, öffnete der Eigentümer die Wohnungstüre. Der Geruch und die Flüssigkeiten konnten auf einen technischen Defekt in der Wohnung zurückgeführt werden. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. Um 11:40 Uhr wurde Einsatzende gemeldet. Im Einsatz waren 13 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen [1-HLF20-1, 1-DLK23-1, 1-ELW1-1], der Rettungsdienst, der Notarzt und die Polizei.

Um 18:57 Uhr kurz vor dem Beginn des Übungsabends vom Löschzug 1 Stadtmitte wurde dieser erneut per digitalem Meldeempfänger alarmiert. In der Straße Baaken sollte ein PKW Anhänger brennen. Der Text auf dem digitalen Meldeempfänger lautete: "FEUER_1_B "Brennt PKW Anhänger". Der Löschzug 1 Stadtmitte konnte kurzfristig in Zugstärke ausrücken und den Einsatzort anfahren. Der brennende Anhänger wurde bereits vom Fahrer mit einem Pulverlöscher und einem Eimer mit Wasser abgelöscht. Die Ursache des Brandes ist unklar. Demnach beschränkten sich die Aufgaben der Feuerwehr lediglich auf Nachlöscharbeiten. Ein Trupp unter Atemschutz löschte mit Wasser aus dem Schnellangriff die letzten Glutnester. Nach der Kontrolle mit der Wärmebildkamera konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Es waren zwei Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Werne [1-HLF20-1, 1-ELW1-1] mit 8 Kameraden im Einsatz. Des weiteren am Einsatz beteiligt war ein RTW und die Polizei aus Werne. Um 19:18 Uhr konnte der Leitstelle in Unna Einsatzende gemeldet werden. Auf der Rückfahrt zur Wache kam direkt der nächste und dritte Einsatz für den Löschzug heute. Die Alarmierung um 19:19 Uhr lautete: TH_1 - Patient mit Elektrorollstuhl kommt aus erstem OG nicht runter. Der Aufzug streikt". Der Einsatzort lag in einem Gebäude an der Straße Am Bahnhof in Werne. Der Einsatzleiter erkundete die Lage und sprach sich mit dem Patienten ab. Kurzerhand wurde dieser liegend in der Schleifkorbtrage aus dem ersten Obergeschoss ins Erdgeschoss getragen. Ebenfalls der relativ schwere Elektrorollstuhl. Im Einsatz waren 10 Einsatzkräfte mit drei Einsatzfahrzeugen [1-HLF20-1, 1-DLK23-1, 1-ELW1-1]. Einsatzende konnte der Leitstelle in Unna um 19:45 Uhr gemeldet werden.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Werne

Pressesprecher

Tobias Tenk (Oberbrandmeister)

Telefon: 0151 22788827

E-Mail: tobias.tenk@feuerwehr-werne.de

http://www.feuerwehr-werne.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell