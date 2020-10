FW-WRN: TH_1 - LZ1 - Vermutlich Wasserrohrbruch, massiver Wasseraustritt aus der Straße, ganze Straße unter Wasser, Pol vor Ort

Freiwillige Feuerwehr Werne

Am Donnerstagmorgen um 04:37 Uhr wurde der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne zu einem vermuteten Wasserrohrbruch an die Kreuzung Horster Straße / Ecke Hansaring alarmiert. Das Einsatzstichwort und die Meldung auf dem digitalem Meldeempfänger lautete: "TH_1 - Vermutlich Wasserrohrbruch, massiver Wasseraustritt aus der Straße, ganze Straße unter Wasser, Pol vor Ort". Vor Ort bestätigte sich die Vermutung, denn das Wasser floss in stetigem Strom aus der Horster Straße den Hansaring hinunter. Ein defektes Wasserrohr hatte den Gehweg Ecke Horster Straße ausgespühlt. Die Straße und der Gehweg waren durch die ausgespülten Steine und den Sand stark verschmutzt. Die Polizei sicherte bereits bei eintreffen der Feuerwehr die Einfahrt in den Hansaring, so dass die Feuerwehr die Kreuzung Hansaring/ Goerdeler Straße bzw. den hinteren Teil der Goerdeler Straße absperrte. Der Bereich wurde großräumig ausgeleuchtet und gesichert um etwaige Unfälle durch Aquaplaning zu vermeiden. Die Wassermassen konnten durch mehrere Gullies abfließen. Ein Teil vom Hansaring, Ecke Horster Straße, sowie die Kreuzung Hansaring / Goerdeler Straße war für die Dauer von ca. 1,5 Stunden voll gesperrt. Der stetig wachsende morgentliche Berufsverkehr musste einen Umweg über den Hansaring nehmen um an Ihre Arbeitsstellen zu gelangen.

Zum Abschiebern der Wasserleitung wurde der Versorger Gelsenwasser alarmiert. Mit Hilfe des Planwerks konnte der korrekte Schieber gefunden werden. Das zugehörige Hinweisschild befand sich etwas zugewachsen in einer Hecke, so dass es nicht auf Anhieb gefunden wurde. Nach circa 50 Minuten konnte Gelsenwasser die Leitung schließen und eigene Sicherungsmaßnahmen auf dem Gehweg und der Straße aufbauen.

Nach Übergabe der Einsatzstelle an den Wasserversorger, konnte der Kreisrettungsleitstelle in Unna um 06:00 Uhr Einsatzende gemeldet werden. Es waren 17 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen [1-ELW-1, 1-HLF20-1, 1-RW-1, 1-TLF3000-1] im Einsatz. Ebenfalls an diesem Einsatz beteiligt war die Polizei Werne sowie der Versorger Gelsenwasser.

