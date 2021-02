Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Nach dem Weg gefragt

Werl (ots)

Ein 59-jähriger Kölner befuhr am Donnerstag (4. Februar), gegen 15 Uhr, den Langenwiedenweg. Der ortsunkundige fragte einen Passanten nach dem Weg, woraufhin er mit seinem Wagen wieder rückwärts in Richtung Röntgenstraße zu fahren. Hierbei bemerkte er einen in den Langenwiedenweg einbiegenden Lkw zu spät und kollidierte mit diesem. Bei der Unfallaufnahme fiel den Polizeibeamten der Alkoholgeruch beim 59-Jährigen auf. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht mit 1,9 Promille. Die Beamten beschlagnahmten daraufhin den Führerschein des Kölners und nahmen ihn mit zur Blutprobenentnahme in das Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Unfallschaden auf 500 Euro ein. (reh)

