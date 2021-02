Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Büderich - Navigationssysteme ausgebaut

Werl (ots)

Gleich dreimal schlugen unbekannte Täter in Werl-Büderich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (4. Februar) zu. Sie gingen mehrere Autos der Marke VW in der Vincenz-Frigger-Straße, Mönigstraße und Kirchnerstraße an. Alle drei Fahrzeuge waren beim Abstellen verschlossen. Am nächsten Morgen fanden die Besitzer, die auf unbekannte Weise geöffneten Autos, mit fachmännisch ausbauten Navigationssystem vor. Zeugen, die Angaben zu den Diebstählen oder dem Verbleib des Diebesgutes machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

