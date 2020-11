Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk/Kerken - Vor Streife der Bundespolizei geflohen

WachtendonkWachtendonk (ots)

Zum Glück mit nur geringem Blechschaden endete am Mittwochmorgen, 11.11.2020, der Versuch eines Autofahrers aus Rheurdt, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Er war gegen 09.40 Uhr bereits in Herongen einer Streife der Bundespolizei Kempen aufgefallen, weil er mit seinem VW-Polo ohne Kennzeichen unterwegs war und sollte deswegen angehalten werden. Nachdem er die Anhaltezeichen permanent ignoriert hatte, wurde er zunächst durch das Streifenfahrzeug überholt. Unmittelbar danach überholte der Verdächtige seinerseits und touchierte beim Wiedereinscheren mit dem Heck das Polizeifahrzeug. Schließlich konnte der Wagen auf der Obereyller Straße in Kerken durch hinzu geeilte Einsatzkräfte gestoppt werden. Der 23 Jahre alte Fahrer des Polo stand offenbar unter dem Einfluss von Rauschmitteln. Die Beamten ließen ihm eine Blutprobe entnehmen und stellten seinen Führerschein sicher. Alle Beteiligten blieben unverletzt. (SI)

