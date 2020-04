Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Mehrere Einbrüche in einer Nacht, kaum Beute für die Täter, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Korbach zu mehreren Einbrüchen. Die Täter machten kaum Beute. Ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen ist wahrscheinlich. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die unbekannten Täter gelangten in ein Wohn- und Geschäftshaus am Hauptbahnhof in Korbach. In dem Haus begaben sie sich an die Tür zu einer Arztpraxis, die sie gewaltsam öffneten. Anschließend durchsuchten sie alle Praxisräume, konnten aber bis auf eine geringe Menge Geld aus einer Kaffeekasse nichts entwenden.

Im gleichen Haus brachen sie eine weitere Tür auf, die zu einer Wohnung führt. Diese Wohnung wurde von den Tätern betreten und durchsucht, ob etwas gestohlen wurden, steht noch nicht fest.

In der Nähe des ersten Tatortes kam es zu einem weiteren Einbruch in eine Arztpraxis. Die wahrscheinlich selben Täter gelangten in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Fußgängerzone von Korbach. Dort brachen sie eine Tür zu einer Arztpraxis auf. Bei der Durchsuchung dieser Praxis wurden die unbekannten Täter nicht fündig, sie mussten hier ohne Beute flüchten.

Ein weiteres Ziel der Einbrecher war ein Gebäude in der Flechtdorfer Straße. Die Täter gelangten auch hier in ein Wohn- und Geschäftshaus. Im Gebäude versuchten sie zwei Eingangstüren zu Geschäftsräumen aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang: Die massiven Türen hielt den Hebelversuchen stand. Auch hier gab es also keine Beute für die Täter.

Geringe Beute machten die Täter in einem Beherbergungsbetrieb in der Stechbahn. Sie drangen in das Gebäude ein und brachen einen kleinen Tresor auf. Aus diesem stahlen sie eine geringe Menge Geld.

Die Kriminalpolizei Korbach hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Tel. 05631-9710, zu melden.

