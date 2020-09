Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Erhebliche Kratzer im Lack - Nachtrag - Vier Autos betroffen;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Erhebliche Kratzer im Lack - Nachtrag - Vier Autos betroffen

Zu dem heute veröffentlichten Bericht gibt es eine Ergänzung. Insgesamt wurden in der Straße "Hinterm Kirchhof" in Kirchhain vier Fahrzeuge (Kia, 2x Opel und ein Chevrolet) durch Kratzer erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt 6000 Euro.

Pressemeldung vom 17.09.20, 13.04 Uhr:

Kirchhain: Ein Randalierer ließ zwischen Mittwoch, 16. September, 20 Uhr, und Donnerstag, 17. September, 7.15 Uhr, seinen Aggressionen freien Lauf und machte sich am Lack eines grauen Opel Omega zu schaffen. Nach dem Vorfall in der Straße "Hinterm Kirchhof" kommen auf den Autobesitzer Reparaturkosten in Höhe von etwa 1500 Euro zu. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050, entgegen.

