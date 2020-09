Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Hamm-Mitte (ots)

Polizei und Feuerwehr eilten am 27. September gegen 0.06 Uhr zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Düppelstraße. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Ein Bewohner wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in das Marienhospital verbracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Höhe des Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden.(lh)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell