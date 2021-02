Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Unfallflucht in der Ahornallee (Korrekturmeldung)

Werl (ots)

Da hatte sich der "Fehlerteufel" eingeschlichen. Die Ahornallee ist in Werl und nicht in Lippstadt. Wir bitten dies zu entschuldigen.

1.000 Euro Unfallschaden bilanzierte die Polizei bei der Anzeigenaufnahme einer Unfallflucht am Donnerstag in Werl. Zwischen Sonntag (31. Januar) und Mittwoch parkte ein schwarzer VW Passat in der Ahornallee. Als die Autobesitzerin zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie eine Delle in der Fahrertür und gelblich/beigefarbenen Fremdlack fest. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Angaben zu dem anderen flüchtigen Verkehrsteilnehmer machen können, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

