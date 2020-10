Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Fatales Fahrmanöver

Schwere Verletzungen erlitt ein 48-Jähriger nach einem Unfall am Donnerstag auf der A8.

Kurz vor 8.30 Uhr fuhr der 48-Jährige mit seinem Porsche in Richtung München. Im Bereich der Anschlussstelle Ulm-West fuhr er auf der linken Fahrspur. Im Ausfahrtsbereich wechselte er auf den rechten Fahrstreifen. Dort fuhr eine 60-Jährige mit ihrem DAF Sattelzug. Nach der Kollision mit dem Laster prallte der Porsche gegen eine Schutzplanke. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrer des Porsche schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Durch den Unfall kam es zu Behinderungen auf der A8 in Richtung München. Nach etwa zwei Stunden war die Unfallstelle geräumt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 155.000 Euro.

