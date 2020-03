POL-NI: Schubboot am Kieswerk gesunken

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

STOLZENAU (jah) - Am heutigen Montag, 23.3.2020, kam es gegen 09 Uhr, in einem Kieswerk in Stolzenau zu einem Schiffsunfall. Bei Weserkilometer 244,6, dortiges westliches Ufer, führte möglicherweise fahrlässiges Handeln zu einem Beladungsfehler. Dadurch sank ein Schubboot, welches von einem Schubleichter gezogen wurde, zu ca. 75 % unter Wasser. Verletzt wurden bei diesem Unfall keine Personen. Die Bergungs- und Ermittlungsarbeiten dauern zu diesem Zeitpunkt an, die genaue Unfallursache steht noch nicht fest.

