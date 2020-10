Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Schaden nach Ausweichmanöver

Auf die Gegenspur geriet am Mittwoch bei Giengen ein Ford.

Ulm (ots)

Gegen 20.30 Uhr war ein 20-Jähriger mit einem VW von Sachsenhausen in Richtung Medlingen unterwegs. Weil ihm ein Ford-Fahrer auf seiner Seite entgegenkam, musste er ausweichen. Dabei streifte er einen Pfosten, sodass an seinem Auto rund 3.000 Euro Schaden entstanden. Ein aufmerksamer Zeuge notierte sich das Kennzeichen des mutmaßlichen Verursachers und gab es dem VW-Fahrer. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem Ford um eine ausländische Zulassung. Die Ermittlungen der Polizei aus Giengen (Tel. 07322/96530) dauern an.

Hinweis: Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen könnten.

+++1923957

Holger Fink, Tel.: 0731/188-1111, Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell