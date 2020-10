Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH)(GP)(UL): Heidenheim/Gammelshausen/Ulm - Einbrecher suchen nach Beute - Am Mittwoch und Donnerstag drangen Unbekannte in mehrere Gebäude in Heidenheim, Gammelshausen und Ulm-Söflingen ein.

(UL)Ulm: Mittwoch, gegen 3.45 Uhr rief ein Zeuge die Polizei, weil ein Alarm in der Mühlstraße auslöste. Die Polizei kam und nahm die Ermittlungen auf. Dabei stellten die Beamten fest, dass ein Unbekannter ein Gitter an einer Gaststätte aufgehebelt hatte. Dadurch gelangte er in das Innere des Gebäudes. Dort suchte der Unbekannte nach Brauchbarem. Vermutlich löste er dabei die Alarmanlage aus. Ohne Beute flüchtete er. Die Polizei Ulm (0731 1880) sicherte die Spuren, die der Täter bei seiner Tat hinterlassen hat.

(GP)Gammelshausen: Mittwoch, zwischen 19.30 und 23 Uhr hebelten Einbrecher eine Terrassentür eines Wohnhauses in der Fuchseckstraße auf. Sie gingen hinein und suchten in mehreren Räumen nach Beute. Dazu wühlten sie auch in mehreren Schränken. Dabei fanden sie Schmuck und nahmen ihn mit. Ob die Täter noch mehr erbeuten konnten, müssen die Beamten noch feststellen. Ersten Ermittlungen zufolge sollen sich die Bewohner während des Einbruchs im Gebäude befunden haben. Der Polizeiposten Bad Boll (07161 93810) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach den Tätern.

(HDH)Heidenheim: Donnerstag, gegen 0.15 Uhr hörte ein Zeuge ein lautes Geräusch aus der Talstraße und rief die Polizei. Die nahm die Ermittlungen auf. Nach ersten Erkenntnissen seien Unbekannte in eine Schule eingedrungen. Wie die Unbekannten in das Gebäude gekommen sind wissen die Ermittler noch nicht. Auch ob die Täter Beute gemacht haben müssen die Beamten vom Polizeirevier Heidenheim (07321 3220) noch herausfinden.

Die Tage werden wieder kürzer und es ist länger dunkel. Besonders zu dieser Jahreszeit ist Vorsicht in den eigenen vier Wänden geboten. Um sich vor Einbrechern zu schützen gibt es unter anderem folgende Hinweise zu beachten. Verschließen Sie die Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. Schließen Sie ebenfalls gekippte Fenster und Türen. Öffnen Sie ihre Rollläden tagsüber um Ihre Abwesenheit nicht zu signalisieren. Beachten Sie außerdem, dass die Haustüre niemals nur zugezogen werden sollte, sondern mindestens einmal mit dem Schlüssel zugeschlossen werden sollte. Weitere Tipps finden Sie im Internet unter www.k-einbruch.de. Sie können sich ebenfalls an die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen wenden, welche Sie unter der Telefon-Nr. 0731/188-1444 erreichen können.

Auch Gewerbeobjekte sind immer wieder Ziele von Einbrechern. Im Internet finden Sie auf der Seite www.polizei-beratung.de Tipps und Verhaltenshinweise, wie Sie sich vor einem Einbruch in Ihr Gewerbeobjekt schützen können.

