POL-UL: (UL) Untermarchtal - Autofahrer übersieht Radler

Glimpflich verlief ein Unfall am Mittwoch bei Untermarchtal.

Kurz nach 19.15 Uhr fuhr ein 31-Jähriger mit seinem VW von Untermarchtal in Richtung Munderkingen. Ein 63-jähriger Fußgänger war am Fahrbahnrand auf der Seite des Autofahrers in Richtung Untermarchtal unterwegs und schob sein Fahrrad. Die Situation erkannte der Autofahrer zu spät und streifte das Fahrrad. Dadurch kam der 63-Jährige zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro.

