Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Nicht um den Schaden gekümmert

Ein unbekannter Autofahrer setzte seine Fahrt nach einem Unfall am Mittwoch bei Blaustein fort.

Ulm (ots)

Kurz vor 14 Uhr fuhr ein 26-Jähriger mit seinem Hyundai auf der B28 von Arnegg in Richtung Herrlingen. Ein unbekannter Autofahrer mit seinem schwarzen BMW kam entgegen. Der fuhr wohl in der Mitte der beiden Fahrstreifen. Der 26-Jährige musste nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen. Dabei stieß er mit einem Leitpfosten zusammen und beschädigte sein Auto. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Der unbekannte Fahrer des BMW setzte seine Fahrt fort.

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Denn nicht nur das eigene Auto muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Fußgänger, Zustand der Straße, Wetter, Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

+++++++ 1922511

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell