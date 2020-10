Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Ohne Führerschein aufgefahren

Nicht mehr weiterfahren durfte am Mittwoch ein Autofahrer nach einem Unfall in Biberach.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, war kurz vor 17 Uhr ein Mann in der Waldseer Straße unterwegs. An der Kreuzung Königsbergallee hielt er mit seinem Renault an der roten Ampel an. Das bemerkte ein nachfolgender 36-Jähriger zu spät und fuhr mit seinem Opel auf. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Mann keinen Führerschein besitzt. Deswegen durfte er seine Fahrt nicht fortsetzen und muss jetzt mit einer Strafanzeige handeln. Den Sachschaden an den Autos schätzt die Polizei auf 4.000 Euro.

