POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl von E-Bike Akku - Hauswand mit Eiern beworfen - 16-Jährigen geschlagen - Unfälle

Aalen: Hauswand mit Eiern beworfen

Am Dienstagabend wurde gegen 23 Uhr von Unbekannten eine Hauswand in der Nägeleshofstraße mit Eiern beworfen. Da dies bereits schon mehrere Male passierte, bittet das Polizeirevier Aalen um Zeugenhinweise unter Tel. 07361/5240.

Essingen: Radfahrerin gestürzt

Im Wald oberhalb von Essingen (Teußenbergsträßle) übersah eine 40-jährige Lenkerin eines E-Bikes zwei Schlaglöcher, bremste stark ab und stürzte über den Fahrradlenker zu Boden. Die Radlenkerin wurde dabei verletzt und kam durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus. Am Rad entstand geringer Sachschaden.

Neresheim: Auf Gegenfahrbahn geraten

Beim Befahren der Heidenheimer Straße von Steinweiler kommend in Richtung Neresheim geriet am Mittwoch ein 80-jähriger Mercedes-Lenker gegen 14.50 Uhr auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem Kleintransporter eines 49-Jährigen kollidierte. Der Sachschaden wird auf ca. 6000 Euro beziffert.

Abtsgmünd: Gesundheitliche Probleme führten zu Unfall

Als am Mittwoch ein 65-jähriger Van-Lenker gegen 13.10 Uhr die B 19 in Richtung Aalen befuhr, kam er vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme, auf einem gerade verlaufenden Teilstück, kurz vor der Abzweigung Schäufele/Pommertsweiler, mit mäßiger Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug fuhr über den Grünstreifen und im weiteren Verlauf eine etwa 2 Meter abfallende Böschung hinab, wo er nach einigen Metern im Gebüsch zum Stehen kam. Der Fahrzeuglenker blieb unverletzt und kam mit einem leichten Schock zur Untersuchung ins Krankenhaus. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 5000 Euro. Zur Bergung des Fahrzeuglenkers und seines Fahrzeuges aus dem Gebüsch war die Freiwillige Feuerwehr Abtsgmünd im Einsatz.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Als am Mittwochvormittag der Fahrer eines Mercedes gegen 10.35 Uhr von der Johann-Gottfried-Pahl-Straße nach rechts in die Schubartstraße einbog, kollidierte er im Einmündungsbereich mit einer von links anfahrenden vorfahrtsberechtigten 73-jährigen VW-Lenkerin. Diese wurde dabei leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro.

Ellenberg: Autobahnunfall

Zwischen den BAB 7 Anschlussstellen Dinkelsbühl/Fichtenau und Ellwangen, in Fahrtrichtung Ulm, löste sich kurz vor der Rastanlage Ellwanger Berge von einem unbekannten Lkw die Lauffläche eines runderneuerten Reifens und in der Folge die komplette Karkasse und blieben mitten auf dem rechten Fahrstreifen liegen. Zwei nachfolgende Sattelzuglenker übersahen die beiden Reifenteile und überfuhren diese. Der Sachschaden wird auf ca. 1500 Euro beziffert. Lorch-Waldhausen: Flächenband Vermutlich eine unachtsam weggeworfene Zigarettenkippe führte am Mittwoch gegen 18 Uhr zu einem ca. 20 qm großen Flächenbrand entlang des Bahndamms in Fahrtrichtung Stuttgart, auf Höhe der Zufahrt zum dortigen Badesee. Die Freiwillige Feuerwehr Lorch war zur Brandbekämpfung eingesetzt. Der Bahnverkehr musste während der Löscharbeiten eingestellt werden.

Schwäbisch Gmünd/Rehnenhof/Wetzgau

Beim Einfahren von der Willy-Schenk-Straße, nach links in die bevorrechtigte Deinbacher Straße, missachtete ein 66-jähriger Audi-Lenker am Mittwoch gegen 16.20 Uhr die Vorfahrt einer von links in Richtung Mutlangen fahrenden 39-jährigen VW-Lenkerin, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 6000 Euro entstanden ist.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl von E-Bike Akku

Am Dienstag wurde zwischen 5 Uhr und 18.35 Uhr von einem E-Bike, das verschlossen an einem Geländer am Bahnhofsplatz abgestellt war, der ebenfalls abgeschlossene Bosch-Akku gewaltsam entwendet.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Fahrspurwechsel

Aufgrund eines Staus wechselte am Mittwoch gegen 11.20 Uhr eine 61-jährige VW-Lenkerin auf der Rektor-Klaus-Straße von der Rechtsabbiegespur auf die Linksabbiegespur. Dabei übersah sie einen dort fahrenden 62-jährigen Krad-Lenker und erfasste ihn. Der Krad-Lenker stürzte und verletzte sich leicht. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

Schwäbisch Gmünd: Fahrfehler führte zu Unfall

Am Einmündungsbereich Justinus-Kerner-Straße/Goethestraße rutschte am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr ein 35-jähriger Motorrad-Fahrschüler vom Kupplungshebel ab, wodurch das Motorrad beschleunigte und mit dem BMW einer 68-jährigen Fahrzeuglenkerin kollidierte, die auf der Goethestraße stadtauswärts unterwegs war. Verletzt wurde niemand. 6000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen: Unfall im Rombachtunnel

Am Mittwoch um kurz nach 17:10 Uhr ereignete sich ein Unfall auf der B29 im Bereich der "Aalener Brezel" mit einem Gesamtschaden in Höhe von etwa 15.250 Euro. Der 46-jährige Fahrer eines Opel Vivaro befuhr die B29 von Essingen in Richtung Rombachtunnel. Hierbei übersah er, dass ein vorausfahrender 37-jähriger VW-Fahrer sein Fahrzeug staubedingt abbremsen musste und fuhr auf. Nach dem Zusammenstoß prallte der Opel noch gegen die Tunnelwand und streifte einen Opel Astra einer 37-Jährigen sowie einen VW Golf eines 76-jährigen Fahrers. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste der Tunnel komplett gesperrt werden.

Oberkochen: 16-Jährigen geschlagen

Am Mittwochabend gegen 21 Uhr kam es zu einem Vorfall in der Heidenheimer Straße, bei welchem ein 16-Jähriger von zwei jungen Männern angegriffen und geschlagen wurde. Ein 22-Jähriger und ein 21-Jähriger sprachen den Jugendlichen an und schlugen anschließend sofort auf ihn ein. Erst nachdem sich zwei Passanten einmischten, ließen die beiden Angreifer von ihrem Opfer ab und entfernten sich fußläufig. Durch die Polizei konnten die beiden Angreifer jedoch ermittelt werden.

