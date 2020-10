Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Weiterer Einbruch in Getränkemarkt in Bad Driburg

Bad Driburg (ots)

Ein Getränkemarkt in Bad Driburg ist ein weiteres Mal zum Ziel bislang unbekannter Einbrecher geworden. Am Dienstag, 20. Oktober, in der Zeit zwischen 1.40 Uhr bis 3.10 Uhr, verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zugang zu dem Getränkemarkt an der Erich-Klausener-Straße, in den bereits in der Nacht von vergangenen Donnerstag auf Freitag eingebrochen wurde. Entwendet wurde eine größere Menge Zigaretten. Die Polizei in Höxter bittet um Hinweise durch mögliche Zeugen unter der Telefonnummer 05271/962-0. /nig

