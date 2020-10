Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Telefonische Beratung am "Tag des Einbruchs" Fachberater der Polizei Höxter am 25. Oktober erreichbar

Kreis Höxter (ots)

Am Sonntag, 25. Oktober, findet der Tag des Einbruchs statt. Landesweit werden dazu unterschiedliche Aktionen gestartet/durchgeführt.

Die Polizei Höxter wird an diesem Tag eine "Telefonaktion" anbieten. Unter der Rufnummer 05271/962-1351 ist der Fachberater zum Einbruchschutz, KHK Gilbert Schulte, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr erreichbar. Fragen zum Umbau, Neubau bzw. zur Objektsicherung können gestellt werden. Es können auch Termine zur Fachberatung an einem anderen Tag "vor Ort" vereinbart werden.

Eine komplette Beratung dauert gut zwei Stunden und ist ein kostenfreier Service der Polizei. Tenor der polizeilichen Fachberatung ist: Mechanik vor Elektronik. Die teilweise irreführende Werbung "Schützen Sie sich vor Einbruch durch Alarmtechnik" wird unter anderem ins rechte Licht gerückt.

