Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Traktor fängt zu brennen an - Farbschmierereien - Dieseldiebstahl - LKW beschädigt - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Roller-Fahrerin übersehen

Am Donnerstag gegen 8 Uhr stand ein 56-Jähriger mit seinem VW rechts eingeordnet an der Kreuzung Hegelstraße / Heidenheimer Straße, um auf die Heidenheimer Straße abzubiegen. Der Fahrer entschied sich jedoch spontan doch nach links abzubiegen und übersah hierbei eine 39-jähriger Roller-Lenkerin, die zwischenzeitlich links neben dem Auto sich befand. Beim Abbiegevorgang streifte der 56-Jährige den Roller, so dass die Fahrerin stürzte. Hierbei zog sich die Frau leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Bopfingen: LKW beschädigt

Am Donnerstag zwischen 0 Uhr und 2.35 Uhr wurde an einem LKW DAF, welcher auf einem Parkplatz der B29, kurz nach Ortsende Trochtelfingen, abgestellt war, durch eine unbekannte Person beschädigt. An dem Fahrzeug wurde die Plane des Sattelaufliegers aufgeschnitten und zwei Ventile der Reifen beschädigt. Zudem konnte der Motor des LKW nicht mehr gestartet werden. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 3000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher erbittet der Polizeiposten Bopfingen unter der Rufnummer 07962 / 96020.

Rosenberg: Dieseldiebstahl

Am Donnerstag um 07:45 Uhr stellte ein LKW-Fahrer fest, dass aus seinem DAF-LKW über Nacht der Dieselkraftstoff entwendet wurde. Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt des Diebstahls auf einem Parkplatz zwischen Willa und Rosenberg, entlang der Landstraße 1060, abgestellt. Hinweise in dieser Sache erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300

Traktor fängt zu brennen an

Beim Heuwenden auf einer Wiese bei Ottenried geriet am Donnerstag gegen 10:15 Uhr ein Traktor Kloeckner-Deutz in Brand. Bis zum Eintreffen der Feuerwehren Gschwend und Frickenhofen konnte das Feuer jedoch bereits fast gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Lorch: Farbschmierereien

Bereits mehrfach wurde in den letzten Tagen die Bahnunterführung im Bereich Wilhelmstraße/Friedrichstraße durch Unbekannte mit Farbe beschmiert. Es entstand jeweils Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise auf diese Sachbeschädigungen nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172 / 7315 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell