Sonntag, 16.

17.01.2021

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen -/- Verkehrsgeschehen -/-

Sonstiges Aurich - Am Samstagvormittag konnte im Bereich des Breiten Weg in Aurich eine Antenne aufgefunden werden, welche vermutlich zu einem Pkw gehört. Bislang konnte der Gegenstand keinem Fahrzeug oder einer Person zugeordnet werden. Hinweise zum Eigentümer können gerne an die Polizei in Aurich 04941 - 6060 übermittelt werden.

Altkreis Norden Kriminalitätsgeschehen Arle - Am Samstagnachmittag stellte die Polizei Norden fest, dass ein zwischen 30 und 40 Jahre alter Mann aus Arle unerlaubt Abfälle wie behandeltes Holz und Möbel verbrennt. Derartige Gegenstände dürfen ausschließlich an dafür vorgesehenen Abgabestellen entsorgt werden. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen eingeleitet. Das Feuer wurde vor Ort abgelöscht.

Verkehrsgeschehen Norden - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden der Polizei in Norden mehrere glättebedingte Verkehrsunfälle gemeldet. In einem Fall rutschte ein Mann im Alter von Anfang 20 mit seinem Pkw gegen einen Baum. Hierbei wurde er leicht verletzt. Des Weiteren wurden durch die Polizei Norden zahlreiche Fahrzeuge festgestellt, die auf der schneeglatten Fahrbahn "Drift-Übungen" durchgeführt haben. Den Beteiligten droht in diesen Fällen ein empfindliches Bußgeld. Seitens der Polizei wird nochmal der Hinweis gegeben, die Bereifung und den Fahrstil an die Witterungsverhältnisse anzupassen. Diesbezüglich werden zielgerichtete Kontrollen durchgeführt.

Sonstiges Upgant-Schott - Am Samstag den 16.01.2021 kam es gegen Mittag in der Memmertstraße zu einem Brand eines VW Multivan. Der Eigentümer des Fahrzeuges konnte den Brand selbstständig ablöschen, sodass die Feuerwehr nicht mehr ausrücken musste. Nach derzeitigem Stand wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Die Brandermittlungen dauern an.

Norden - Am frühen Sonntagmorgen fällt einer Zivilstreife der Polizei Norden in der Bahnhofstraße ein 39-jähriger Fahrradfahrer auf, der ohne eingeschaltetes Fahrradlicht das Rotlicht einer Ampel missachtete. Bei einer anschließenden Kontrolle stellt sich heraus, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde. Zusätzlich wurde bei ihm eine geringe Menge Marihuana festgestellt. Der Mann wurde im Anschluss der zuständigen Justizvollzugsanstalt zugeführt. Ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln wurde eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen -Fehlanzeige-

Verkehrsgeschehen -Fehlanzeige-

sonstiges Esens/Utarp/Westerholt - Corona-Verstöße In der Nacht von Samstag zu Sonntag musste die Polizei Esens insgesamt drei private Zusammenkünfte von mehreren Personen auflösen, bei denen gegen die aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie verstoßen wurde. Es werden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Polizei appelliert an alle Bürger*innen die Corona-Schutzmaßnahmen einzuhalten.

