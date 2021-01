Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Lütetsburg - Mann bei Unfall leicht verletzt +++ Norden - Fahren ohne Fahrerlaubnis +++ Norderney - E-Scooter ohne Versicherung gefahren

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Lütetsburg - Mann bei Unfall leicht verletzt

In Lütetsburg wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag ein Autofahrer leicht verletzt. Ein 67 Jahre alter VW-Fahrer befuhr gegen 16.50 Uhr die Straße Kolkbrücker Weg, als er nach ersten Erkenntnissen an der Einmündung zur Küstenbahnstraße einen vorfahrtsberechtigten Renault-Fahrer übersah. Es kam zum Zusammenstoß. Der 20-jährige Renault-Fahrer wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden hohe Schäden, sodass diese abgeschleppt werden mussten.

Norden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein 25 Jahre alter Mann war am Donnerstag in Norden ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Der Autofahrer befuhr gegen 11.15 Uhr die Hauptstraße, als ein Streifenwagen ihn im Rahmen einer Verkehrskontrolle anhielt. Bei der Kontrolle stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass der Transporter-Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

Norderney - E-Scooter ohne Versicherung gefahren

Eine 34 Jahre alte Frau befuhr am Donnerstag gegen 16.00 Uhr mit einem E-Scooter die Jann-Berghaus-Straße, als sie von der Polizei angehalten wurde. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass für den geführten E-Scooter kein Versicherungsschutz besteht. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell