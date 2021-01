Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Schaufenster eingeschlagen

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Schaufenster eingeschlagen

Am Donnerstagabend ist in Aurich ein Schaufenster beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Täter schlug gegen 21 Uhr die Scheibe eines Geschäfts in der Lilienstraße ein. Nach ersten Erkenntnissen betrat der Unbekannte die Räumlichkeiten jedoch nicht. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

