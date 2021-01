Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag/Samstag,15./16.01.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Diebstahl aus Rucksack Ein 76-jähriger Mann aus Norden stellte am Donnerstagnachmittag zwischen 15:45 Uhr und 16:15 Uhr sein Fahrrad vor einem Mehrfamilienhaus in der Huntestraße in Norden ab. Auf dem Gepäckträger hinterließ er dabei einen Rucksack, in dem sich Wertgegenstände wie Bargeld, ein Tastenhandy älterer Bauart, eine EC-Karte sowie eine Krankenkarte befinden. Als er wenig später zu seinem Fahrrad zurückkehrte, stellte er den Diebstahl des genannten Inhaltes fest. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 in Verbindung zu setzen.

Großheide - Abfall verbrannt Am Freitagnachmittag gegen 15:30 Uhr fiel einer Streifenbesatzung eine Rauchsäule im Bereich des Rosenweges in Westermoordorf auf. Am Ort des Geschehens stellten die Beamten fest, dass ein 42-jähriger Mann aus Großheide Materialien einer Hausrenovierung auf einem Privatgrundstück verbrannte. Der Aufforderung den Brand abzulöschen, kam er umgehend nach. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Norden - Fahrt unter Drogeneinfluss Ein 32-jähriger Mofa-Fahrer aus Norden wurde am späten Freitagnachmittag im Timmermannsweg in Westermarsch durch eine Streifenbesatzung angehalten. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle ergab ein Drogenvortest den Verdacht auf entsprechenden Drogenkonsum. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Landkreis Wittmund

Sonstiges

Wittmund - Corona-Verstöße In der Nacht von Freitag zu Samstag kam es in einem Mehrparteienhaus zu einer Lärmbelästigung durch eine Feierlichkeit. Im Zuge der Überprüfung konnten die Polizeibeamten aus Wittmund feststellen, das sich in der Wohnung des Verursachers mehrere Personen aus unterschiedlichen Haushalten aufhielten. Den betroffenen Personen wurden Platzverweise erteilt. Wenig später fielen die Personen erneut mit einer Lärmbelästigung in der Öffentlichkeit auf. Auch dabei konnten Verstöße gegen die aktuell geltende Corona-Verordnung festgestellt werden. Es wurden erneut Platzverweise ausgesprochen. Gegen die Betroffenen wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Friedeburg - Corona-Verstöße In Friedeburg kam es am Freitagabend zu einem Verstoß gegen die aktuelle Corona-Verordnung. Mehrere Jugendliche hatten sich in der Öffentlichkeit gemeinschaftlich zusammengefunden und damit gegen die geltenden Kontaktbeschränkungen verstoßen. Es wurden Platzverweise ausgesprochen und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

