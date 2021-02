Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sattelauflieger beschädigt - Polizei sucht Fahrer

Fulda (ots)

Fahrzeugteil auf Fahrbahn beschädigt Sattelauflieger - Fahrer gesucht!

Hünfeld - Am Donnerstag (11.02.), gegen 08:45 Uhr, befuhren drei LKW in Hünfeld die B 27 zwischen Hünfeld Süd und Nord in Richtung Bad Hersfeld. Vermutlich verlor der erste LKW ein Fahrzeugteil in Form einer schweren Metallplatte. Der nachfolgende LKW einer Spedition überfuhr sie und schleuderte sie nach hinten. Der dritte LKW einer polnischen Firma überfuhr das Fahrzeugteil mit den rechten Reifen seines Aufliegers. Alle drei Reifen wurden dabei zerstört. Der Sachschaden dürfte bei rund 2000 Euro liegen. Der LKW konnte auf den drucklosen Reifen, bzw. auf der Felge die Abfahrt Hünfeld-Nord erreichen. Dort kam ihm ein Kollege zu Hilfe und gemeinsam wechselte man die Reifen. Die Verständigung mit dem polnischen Fahrer war nicht möglich. Da er aber eine Kamera an Bord hatte, war der Grund für die zunächst angenommene Panne schnell geklärt.

Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Hünfeld unter der 06652/ 9658-0 zu melden. Insbesondere der Fahrer des zweiten LKWs wird als wichtiger Zeuge angesehen.

Gefertigt:

Polizeistation Hünfeld, POK Beckhoff

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell