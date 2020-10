Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201016.5 Heide: Falsche Monteure kassieren ab

Heide (ots)

Am Donnerstagnachmittag haben sich zwei Männer als Monteure ausgegeben, bei einem Heider Senior angeblich Wartungsarbeiten durchgeführt und im Anschluss Geld kassiert. Wie sich später herausstellte, ist der Rentner Betrügern zum Opfer gefallen.

Gegen 15.45 Uhr suchten die Gauner einen 79-Jährigen in der Straße Westerweide auf. Sie stellten sich als Heizungsmonteure vor und gaben an, mit Wartungsarbeiten beauftragt zu sein. Der Anzeigende schenkte dem Gesagten Glauben und ließ das Duo in sein Zuhause. Dort werkelten die Personen an der Heizung herum und verlangten im Anschluss 300 Euro für ihre Arbeit. Die Rechnung erschien dem Geschädigten zu hoch und er drückte den Preis auf 99 Euro. Den Betrag zahlte der Mann per Scheckkarte, die Unbekannten verließen anschließend die Wohnung. Als der 79-Jährige später seine persönlich beauftragte Wartungsfirma anrief, musste er feststellen, dass er Betrügern zum Opfer gefallen war, denn die Firma hatte niemanden zu ihm geschickt.

Laut dem Senior waren die Betrüger 35 bis 40 Jahre alt, trugen Monteuranzüge und besaßen schwarze Haare. Seiner Einschätzung zufolge handelte es sich um Personen ausländischer Herkunft. Wer Hinweise auf die Beschriebenen geben kann, sollte sich mit der Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell